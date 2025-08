Lutto choc per Gino Sorbillo, l’intera Napoli devastata dal dolore

La città di Napoli è stata scossa da una notizia che ha lasciato senza parole non solo la comunità locale, ma anche l’intero Paese. La prematura scomparsa del giovane pizzaiolo apprezzato per il suo talento e la sua dedizione, ha generato un profondo senso di lutto tra coloro che lo conoscevano e stimavano. In queste ore difficili, famiglie, amici e colleghi si sono uniti per ricordare chi, con il suo sorriso e la sua passione, aveva saputo conquistare il cuore di molti.

Gennaro Piccolo, il pizzaiolo di Gino Sorbillo morto a soli 22 anni

Gennaro Piccolo, noto a tutti come Genny, aveva soltanto 22 anni ed era diventato un punto di riferimento nei quartieri storici di Napoli, grazie al suo lavoro nelle pizzerie più rinomate. Si era fatto notare per la sua abilità e per la determinazione con cui affrontava ogni giornata, sempre guidato dal sogno di diventare un grande pizzaiolo.

Molti cittadini hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia Piccolo, manifestando affetto e cordoglio attraverso messaggi e iniziative spontanee. L’impatto di questa perdita si riflette anche sui social network, dove si moltiplicano i ricordi e le parole di sostegno.

Gennaro Piccolo morto a causa di una malattia

La sua morte improvvisa, causata da una grave malattia diagnosticata di recente, ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile nella comunità di San Lorenzo e dei Decumani, dove era cresciuto e aveva fatto i primi passi nel mondo della ristorazione. Il dolore condiviso dalla città testimonia quanto fosse amato e rispettato da tutti coloro che lo hanno conosciuto, anche solo per un breve incontro.

Il giovane era stato ricoverato presso l’Ospedale del Mare, dove, dopo aver lottato con coraggio contro la malattia, si è spento lasciando sgomenti amici, parenti e colleghi. La battaglia contro la malattia è stata affrontata con determinazione, ma purtroppo il suo stato di salute non gli ha permesso di vincere questa sfida.

