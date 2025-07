Lutto nel calcio, addio a un mito della Serie A: è morto così

Il mondo del calcio italiano è stato colpito da una notizia sconvolgente: il noto campione è stato trovato morto nella sua abitazione. La tragedia è avvenuta nella mattinata di martedì 22 luglio, quando un familiare, preoccupato per l’assenza di notizie, ha dato l’allarme alle autorità. I soccorsi del 118 e la polizia sono intervenuti tempestivamente, ma per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare.

L’ex atleta aveva 64 anni ed era una figura largamente stimata sia dai colleghi che dalla tifoseria. Le cause del gesto rimangono, al momento, avvolte nel riserbo: la famiglia, profondamente addolorata, ha chiesto rispetto e silenzio. Solo nelle prossime ore potranno emergere ulteriori dettagli che possano chiarire l’accaduto.

