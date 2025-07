Maestra morta in gita, la foto sconvolgente dell’autista al telefono

Un dramma sconvolgente ha travolto la provincia di Como, riportando l’attenzione sulla sicurezza del trasporto scolastico in Italia. Dopo l’incidente mortale avvenuto il 19 maggio scorso sull’autostrada Pedemontana, la Procura di Como ha richiesto l’arresto dell’autista dello scuolabus coinvolto. Secondo le indagini, l’uomo sarebbe stato al telefono mentre guidava, comportamento ritenuto gravissimo dagli inquirenti. La tragedia ha portato alla morte della maestra Domenica Russo e al ferimento di numerosi bambini.

Incidente a Lomazzo, cos’era successo

L’incidente si è verificato nei pressi di Lomazzo, in provincia di Como, mentre un pullman con a bordo una scolaresca della scuola primaria di Cazzago Brabbia stava facendo ritorno da una visita didattica al Museo del cavallo giocattolo di Grandate. Il mezzo ha tamponato violentemente un camion, causando gravi danni alla parte anteriore dello scuolabus e lasciando segni indelebili nella memoria di chi era a bordo.

Incidente sulla Pedemontana: morta la maestra, feriti gli studenti

La vittima dello schianto, la maestra Domenica Russo, 43 anni, era originaria di Napoli e risiedeva a Sesto Calende (Varese). Apprezzata da colleghi e studenti, era conosciuta come “Niki” e sedeva nella parte anteriore del bus al momento dell’impatto. La violenza dell’urto non le ha lasciato scampo: il decesso è avvenuto sul colpo. Il suo ricordo ha suscitato profondo cordoglio e numerose iniziative di commemorazione nella comunità scolastica e tra le famiglie degli studenti.

Sul pullman viaggiavano circa 30 bambini, alcuni dei quali hanno riportato lesioni gravi. Diversi minori sono stati ricoverati con prognosi superiori ai 45 giorni a causa di traumi importanti. Nonostante la gravità dello scontro, nessuno dei piccoli passeggeri ha perso la vita, ma per molti la gita si è trasformata in un’esperienza traumatica difficile da superare. Alcuni studenti sono tuttora seguiti da psicologi per superare lo shock subito.

