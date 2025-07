Malore in spiaggia, muore a 49 anni sotto gli occhi di amici e parenti

Una domenica iniziata con il sole si è trasformata in tragedia. Un uomo di 49 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava a riva con amici e familiari. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e l’elisoccorso, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Ecco cosa è successo nelle ultime ore sul litorale pugliese.

Malore fatale in riva al mare

Il dramma si è consumato a Margherita di Savoia, sul litorale della provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in acqua, a riva, in compagnia di famiglia e amici, quando si è accasciato improvvisamente. Il 49enne, stando alle testimonianze raccolte, non aveva dato segnali di malessere prima di sentirsi male. Subito è scattata la catena dei soccorsi: i presenti hanno allertato il 118, mentre il personale presente sul lido ha cercato di prestare le prime cure in attesa dei sanitari.

Pochi minuti dopo sono giunti sul posto gli operatori dell’emergenza sanitaria e l’elisoccorso partito da Foggia, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, racconta Il Quotidiano di Puglia. Il decesso è avvenuto nonostante i tentativi di rianimazione. Il malore sarebbe stato fulminante, rendendo vani anche gli sforzi più tempestivi.

Giovane salvato in mare dai bagnini

Contemporaneamente, in un episodio distinto ma avvenuto nello stesso tratto di costa, altri tre bagnanti si sono trovati in difficoltà in acqua, probabilmente a causa delle correnti marine. Fondamentale è stato l’intervento dei bagnini, che si sono tuffati per trarre in salvo i tre ragazzi.

Uno di loro, un 20enne, ha mostrato evidenti sintomi di annegamento. Immediato il trasporto in codice rosso all’ospedale Dimiccoli di Barletta da parte dei sanitari del 118 della Asl Bat. Fortunatamente, secondo fonti mediche, le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli altri due giovani sono stati soccorsi e medicati sul posto.

