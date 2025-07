Maltempo, allagamenti e alberi caduti: caos in tutta la zona

Nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 24 luglio, un improvviso peggioramento del meteo ha colpito ampie zone del Nord Italia, portando a temporali violenti, raffiche di vento e precipitazioni molto intense in un breve arco di tempo. Il rapido susseguirsi degli eventi atmosferici ha provocato numerosi disagi alla circolazione e danni a edifici, infrastrutture e aree verdi, richiedendo il tempestivo coordinamento di svariate squadre di emergenza su tutto il territorio interessato.

Maltempo al nord: allagamenti e alberi caduti

Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti in diversi sottopassi, abitazioni private e locali aperti al pubblico, mentre la caduta di alberi e rami ha determinato l’interruzione del traffico su molte strade, con rischi anche per la sicurezza di pedoni e automobilisti. Fin dalle prime segnalazioni, sono stati attivati mezzi specializzati e personale addestrato per affrontare le situazioni più critiche e ripristinare le condizioni di sicurezza pubblica.

I danni del maltempo

L’intensità del fenomeno atmosferico ha reso necessaria la collaborazione tra più enti e corpi di soccorso, tra cui i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile. Numerosi cittadini hanno richiesto assistenza sia per evacuare gli immobili invasi dall’acqua che per la rimozione di ostacoli dalle carreggiate.

In molte aree si sono registrati blackout temporanei, causati dalla caduta di rami sulle linee elettriche, con conseguenti disagi anche ai sistemi di comunicazione e ai servizi essenziali. Gli operatori delle aziende di distribuzione hanno lavorato ininterrottamente per ripristinare la fornitura di energia elettrica nei quartieri colpiti.

