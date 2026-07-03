Maltempo, il palco crolla per il forte vento: strage sfiorata (VIDEO)

Nel giro di pochi secondi una raffica improvvisa ha trasformato un’area già pronta a ospitare migliaia di spettatori in uno scenario di rovine e paura. Nel cuore della città, il cantiere per il concerto dell’Alien Sound Festival è stato travolto da un violento episodio di maltempo che ha fatto cedere la struttura principale del palco. Un episodio che ha scosso organizzatori e cittadini.

Maltempo e vento improvviso, crolla struttura in allestimento

Un pomeriggio che doveva segnare l’inizio dell’estate musicale si è trasformato in una scena improvvisa e spiazzante. In pochi istanti, il lavoro di giorni si è piegato alla forza del vento, lasciando dietro di sé una struttura divelta e lo sguardo incredulo di chi era sul posto. L’attesa per uno degli appuntamenti più seguiti della stagione rischia ora di fare i conti con un imprevisto che ha fermato tutto, almeno per qualche ora.

Nel cuore di un festival attesissimo, seguito da migliaia di giovani e considerato uno degli eventi simbolo dell’estate italiana, il clima di preparazione era quello delle grandi occasioni. Tecnici, addetti ai lavori e organizzatori stavano ultimando le ultime fasi dell’allestimento del palco principale, destinato ad accogliere artisti e pubblico per due serate già sold out nell’interesse e nell’attesa. Un equilibrio fragile tra entusiasmo e tensione, tipico dei grandi eventi che ogni anno richiamano folle numerose.

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