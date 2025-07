Maltempo, voli cancellati e dirottati: caos nell’aeroporto italiano

Il Nord Italia, e in particolare la Lombardia, è stato colpito da un violento nubifragio nella mattinata di sabato 5 luglio. Quest’evento meteorologico estremo ha creato notevoli disagi in diverse province come Bergamo e Como, con piogge intense, grandinate improvvise e raffiche di vento che hanno trasformato strade e piazze in torrenti, danneggiando infrastrutture, veicoli e abitazioni e influenzando anche il traffico aereo.

Aeroporto di Orio al Serio in tilt: voli dirottati e ritardi

L’aeroporto di Orio al Serio è stato particolarmente colpito, con il temporale che ha obbligato a modificare il piano voli. Sono stati dirottati tredici arrivi verso altri aeroporti: nove verso Bologna, tre verso Malpensa e uno verso Verona. Di conseguenza, alcune partenze hanno subito ritardi in attesa del riposizionamento degli aerei. Questo scalo bergamasco, tra i più trafficati d’Italia, ha vissuto momenti di grande pressione logistica, mentre i passeggeri hanno atteso informazioni e alternative in un contesto di comprensibile incertezza.

Danni ingenti nella provincia di Bergamo

A Treviglio, uno dei centri più colpiti della provincia bergamasca, il vento ha sradicato alberi che sono finiti sulle strade e su alcune auto parcheggiate. Un incidente particolarmente pericoloso è avvenuto in via Matteotti, dove una lastra di pietra si è staccata dal cornicione di un palazzo, cadendo su un’auto vuota. La città ha riportato anche danni significativi al mercato settimanale: alcuni teloni sono stati spazzati via dal vento, danneggiando molte strutture.

