“Sta là dentro mia figlia, vero? A 14 anni devo vederla così?”. Con queste parole disperate, una madre rompe il silenzio della notte ad Afragola. È l’inizio di una tragedia che si consuma tra le mura del campo sportivo Moccia, dove si è spenta la giovane Martina Carbonaro. L’intera comunità è sconvolta, il dolore dei genitori è palpabile e le grida della madre si diffondono nell’aria, mentre l’attesa e la speranza si mescolano a una crescente sensazione di sgomento.

Leggi anche: Garlasco, chi è il supertestimone de “Le Iene” e perchè ha deciso di mostrarsi

Leggi anche: Martina scomparsa a 14 anni, la tremenda notizia: come la ritrovano

Martina trovata morta a 14 anni, le urla di dolore della madre

“Mia figlia era bella come il sole, questo lo puoi scrivere”, ripete Fiorenza, la madre della giovane scomparsa. Intorno a lei si raccolgono amici e conoscenti, tutti uniti dalla speranza che si tratti di un errore. Tuttavia, la presenza degli inquirenti che entrano ed escono dalla casa abbandonata non lascia presagire nulla di buono. Con il passare delle ore, la flebile speranza di un malinteso svanisce, lasciando spazio alla consapevolezza di una perdita incolmabile. Quando arriva la conferma ufficiale della tragedia, le urla della madre squarciano il silenzio dell’alba. “Voglio giustizia”, grida, in una preghiera senza fine, chiedendo di poter vedere sua figlia per l’ultima volta. La madre rimane lì, immobile, fino al mattino, davanti al luogo che segna l’ultimo capitolo della vita di Martina, una vita interrotta troppo presto.

Leggi anche: Papa Leone, la nuova papamobile nasconde un dettaglio sorprendente: di che cosa si tratta

Leggi anche: Papa Leone ha ‘rinunciato’: la decisione su Santa Marta

Martina trovata morta a 14 anni: lo strazio della madre

C’è chi ancora cerca di negare l’evidenza. “Magari si sono sbagliati, non è lei. Ora escono i carabinieri e dicono che non è lei”, sussurra un’amica della ragazza, aggrappandosi a un filo di speranza che svanisce con le lacrime. Intanto, le indagini proseguono, e l’ipotesi di un omicidio prende forma. Gli investigatori concentrano l’attenzione sull’ex fidanzato di Martina, un giovane con cui aveva recentemente terminato una relazione. Sulle cause della morte non è ancora emerso nulla di certo. Un’autopsia sarà necessaria per chiarire le circostanze del decesso. Nel frattempo, l’ex fidanzato è stato sottoposto a un lungo interrogatorio in caserma. Non si escludono sviluppi imminenti, ma al momento le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, lasciando molte domande in sospeso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva