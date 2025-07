Matrimonio choc, finisce malissimo: scoppia la rissa tra invitati – Una scena al limite dell’incredibile si è verificata all’interno di un ristorante italiano, dove il clima di festa è improvvisamente degenerato. In due sale diverse si stavano celebrando un matrimonio e una cresima, ma a causa del comportamento sopra le righe di alcuni invitati, la serata si è trasformata in una rissa in piena regola.

Un episodio di violenza ha sconvolto un ristorante situato a Ferentino, in provincia di Frosinone, nella giornata di sabato 5 luglio. Due eventi distinti, un matrimonio e una cresima, si stavano svolgendo all’interno di sale separate, quando la situazione è precipitata a causa del comportamento di alcuni partecipanti.

Scontro tra invitati: tavoli e sedie lanciati durante la rissa

Secondo quanto riportato da fonti locali, la rissa si è verificata nell’area esterna del ristorante, posizionato in zona Casilina. Durante i festeggiamenti, alcuni invitati della cresima si sono diretti verso la sala dove si celebrava il matrimonio. In seguito a un consumo eccessivo di alcol e a comportamenti inappropriati, la tensione è rapidamente salita, sfociando in uno scontro fisico. I testimoni hanno riferito che, oltre a calci e pugni, sono stati coinvolti anche i mobili del locale: tavoli e sedie sono stati sollevati e scagliati tra i presenti, creando una situazione di estremo pericolo e disordini paragonabili a scene da film.

