Maturità 2025, ecco le tracce per la prima prova

È iniziato puntuale, alle 8:30 di questa mattina, l’Esame di Stato per oltre 524.000 maturandi. Tra emozione e tensione, si apre il sipario su una delle tappe più importanti del percorso scolastico: la prima prova di italiano. I plichi telematici sono stati sbloccati con la chiave ministeriale pubblicata sul sito del MIM e finalmente sono note le sette tracce ufficiali che scandiranno le prossime sei ore di scrittura per gli studenti.

Pasolini e Tomasi di Lampedusa tra le tracce di analisi del testo

Per la tipologia A, dedicata all’analisi del testo, il Ministero ha selezionato due autori che rappresentano in modi diversi la letteratura e la società italiana del Novecento: Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa. I candidati dovranno confrontarsi con brani tratti dalle loro opere e rispondere a quesiti mirati sull’analisi e sull’interpretazione del testo.

Una scelta che sorprende e affascina: da una parte l’impegno civile, la frattura tra modernità e tradizione di Pasolini; dall’altra il lirismo decadente del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Due visioni, due mondi, due tracce per riflettere.

Le sette tracce e le tre tipologie

Come ogni anno, le tracce sono suddivise in tre tipologie:

• Tipologia A – Analisi del testo: due testi letterari (Pasolini e Tomasi di Lampedusa);

• Tipologia B – Testo argomentativo: tre tracce su temi di attualità culturale, scientifica e storica;

• Tipologia C – Tema di attualità: due proposte che invitano alla riflessione sul presente, tra cui una traccia sull’Intelligenza Artificiale, tra le più attese secondo il toto-temi della vigilia.

Gli studenti hanno sei ore di tempo per sviluppare uno dei temi proposti, cercando di dimostrare non solo padronanza linguistica, ma anche capacità critica, argomentativa e personale.

Molto belle le tracce quest'anno.



Tipologie A, B e C

Secondo le informazioni pubblicate da Skuola.net, la Tipologia A – Analisi del testo presenta due tracce tra cui scegliere: un brano in prosa e uno in poesia, entrambi provenienti da autori italiani dall’Unità d’Italia a oggi. Ogni traccia comprende tre fasi fondamentali: comprensione, analisi stilistica e lessicale, e interpretazione critica, affinché lo studente dimostri padronanza sia del contenuto che della forma del testo .

La Tipologia B – Testo argomentativo include tre tracce su varie tematiche (artistico-letterarie, scientifiche, filosofiche, storiche, sociali, economiche, tecnologiche). Ogni traccia richiede prima la comprensione del testo proposto, attraverso risposte a domande aperte sulla tesi e argomentazioni, e poi la produzione di un proprio elaborato argomentativo, con introduzione, tesi, contro-argomentazione e conclusione .

Infine, la Tipologia C – Tema di attualità offre due tracce su argomenti di rilevanza contemporanea. La prova richiede una riflessione critica espositivo-argomentativa: il candidato presenta un’introduzione, sviluppa le proprie idee con esempi o dati, e chiude con una conclusione coerente. Tra le tracce più attese ci sono temi su intelligenza artificiale, cambiamenti climatici, guerra e pace, parità di genere, social media e disinformazione .

