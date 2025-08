Maxi incidente in autostrada, tutto bloccato: le immagini impressionanti

Nella mattinata di lunedì 4 agosto, un incidente di grave entità ha causato un blocco totale della circolazione sull’Autostrada A1 tra Arezzo e Firenze. L’evento si è verificato attorno alle ore 11, coinvolgendo numerosi veicoli e generando lunghe code in direzione sud. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti con rapidità, ma la situazione si è rivelata immediatamente complessa, comportando pesanti disagi per migliaia di automobilisti. Diversi testimoni hanno riferito di una colonna di mezzi ferma per chilometri, con automobilisti costretti ad attendere per ore prima di poter riprendere il viaggio. Le telecamere di Autostrade per l’Italia hanno documentato in tempo reale la gravità della situazione, mostrando la lunga teoria di veicoli bloccati e le operazioni di soccorso in corso. Nonostante il pronto intervento, il traffico è rimasto paralizzato a lungo e la riapertura delle corsie è avvenuta solo in modo graduale.

Leggi anche: Tragico incidente sull’autostrada A1, camion salta corsia e piomba su un’ambulanza: è una strage

Leggi anche: Rubano una Porsche e si schiantano, poi la scoperta choc: chi c’era alla guida

Scontro tra mezzi pesanti, camper, autobus e ambulanza

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, l’incidente è avvenuto quando un tir ha improvvisamente cambiato corsia in direzione sud, causando una reazione a catena che ha coinvolto altri mezzi pesanti, un camper, un autobus e un’ambulanza. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato l’accartocciamento delle carrozzerie.

I primi soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: veicoli seriamente danneggiati e persone intrappolate tra le lamiere. Una corsia d’emergenza è stata istituita per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso, fondamentali per trasportare i feriti verso gli ospedali.

Quattro morti e 14 feriti: bilancio gravissimo

Il tragico bilancio parla di quattro vittime: due volontari della Misericordia del Valdarno, il paziente trasportato e un’altra persona coinvolta. L’ambulanza, impegnata in un trasporto urgente, è stata travolta nell’impatto e ha riportato danni gravissimi. L’autista è ricoverato in codice rosso in condizioni critiche.

Almeno 14 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Un triage d’emergenza è stato allestito direttamente sulla carreggiata per gestire al meglio i primi interventi. Medici e volontari hanno lavorato in condizioni difficili, stabilizzando i pazienti prima del trasporto in ospedale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva