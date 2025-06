Meteo, ancora caldo e alte temperature: poi arriva la grandine. Ecco quando

Cielo sereno, afa opprimente e temperature alle stelle. L’ultimo weekend di giugno si preannuncia estremo dal punto di vista meteo, con l’Italia interamente avvolta dall’ondata di caldo africano alimentata dall’anticiclone Pluto. Ma attenzione: la tregua durerà poco. All’orizzonte si intravedono temporali violenti e grandine, pronti a colpire all’improvviso e con forza. Ecco cosa ci aspetta nelle prossime ore.

Caldo record: picchi fino a 40 gradi tra Centro-Sud e Nord Italia

Tra sabato 28 e domenica 29 giugno 2025, le temperature toccheranno punte di 36-40°C in molte aree della Penisola. Le regioni più colpite saranno Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna, ma anche la Pianura Padana vivrà giornate roventi, con il caldo che si farà sentire soprattutto nelle aree urbane.

L’afa sarà il tratto distintivo di questo fine settimana: umidità alta e temperature elevate renderanno l’aria quasi irrespirabile nelle ore centrali del giorno. Le autorità hanno già segnalato tre città da bollino arancione, dove il caldo potrebbe rappresentare un rischio per la salute, soprattutto per le fasce più deboli come anziani e bambini.

