“Il momento più brutto e difficile della mia vita”: il dramma del conduttore italiano

Con un post commovente pubblicato il 29 luglio su Instagram, il conduttore radiofonico italiano ha aperto una finestra intima sul momento più difficile della sua vita: la malattia della madre. Il famoso podcaster ha deciso di rompere il silenzio, affidando ai social parole intrise di dolore, rispetto e amore, ma anche un forte messaggio di speranza. E lo fa nel modo che più gli appartiene: raccontando, dando voce, ascoltando.

Leggi anche: Terribile tsunami, onde altissime ed edifici spazzati via (VIDEO)

Un momento di dolore profondo e amore assoluto per Gianluca Gazzoli

«Quello che stiamo vivendo è probabilmente il momento più brutto e difficile della nostra vita, della mia famiglia e della mia». Così inizia il lungo post che Gianluca Gazzoli, classe 1988, ha voluto condividere con i suoi follower. Il presentatore ha raccontato pubblicamente per la prima volta che la madre sta combattendo contro un brutto male, una malattia che negli ultimi giorni ha mostrato il suo volto più aggressivo.

Nel descrivere il rapporto con la mamma, Giovanna, Gazzoli scrive: «È la donna più forte che io abbia mai conosciuto, e le devo moltissimo di ciò che sono». Parole semplici ma potentissime, che raccontano un legame fatto di rispetto, riconoscenza e profonda ammirazione.

“Abbiamo registrato una lunga chiacchierata durante le terapie”

Nel momento più duro, Gazzoli ha deciso di raccontare, di trasformare il dolore in un’esperienza condivisa, in un contenuto capace di ispirare. «Abbiamo registrato una lunga chiacchierata durante le terapie», ha rivelato, spiegando di aver voluto realizzare un contenuto audio per fissare i pensieri e le storie di sua madre. «Inizialmente l’abbiamo fatto solo per noi, per la nostra famiglia. Poi abbiamo pensato che potesse essere utile anche per altri».

Il conduttore ha spiegato che il desiderio della madre è sempre stato quello di scrivere un libro, per raccontare le avventure della sua vita. «Io non sono un cantante, non posso dedicarle una canzone, né un pittore per farle un quadro. Quello che so fare è questo, e vorrei dedicarle ciò che faccio». E così ha scelto il mezzo della parola viva per regalarle qualcosa che resti, che abbia un valore concreto e umano.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva