Terribile tsunami, onde altissime ed edifici spazzati via (VIDEO)

Un terremoto ha colpito con straordinaria potenza, generando panico e timore tra la popolazione. L’evento sismico, avvenuto nelle prime ore della notte, ha costretto migliaia di persone a lasciare le abitazioni per cercare riparo in aree più sicure, mentre la terra continuava a tremare con violenza. Secondo i dati forniti dal servizio geofisico, la scossa principale ha raggiunto una magnitudo di 8.8 ed è stata registrata a una profondità di 74 chilometri al largo della costa. Il sisma ha prodotto una serie di repliche e ha causato lo sviluppo di un maremoto con onde che hanno raggiunto i 4 metri, colpendo in particolare le coste orientali della regione.

Terremoto magnitudo 8.8 in Kamchatka

Un violento terremoto ha colpito la penisola della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Le autorità locali hanno subito attivato i protocolli di emergenza, segnalando numerosi feriti e danni ingenti a infrastrutture e abitazioni. Il governatore Vladimir Solodov ha invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni ufficiali, sottolineando la necessità di evitare le zone costiere per il rischio di ulteriori onde anomale.

La portata del sisma è stata tale da renderlo il più potente terremoto registrato nella regione dal 1952. L’USGS statunitense ha confermato l’intensità a 8.8 dopo una prima stima più bassa. Questo evento si inserisce tra i dieci sismi più forti mai documentati a livello globale, suscitando preoccupazione tra gli esperti e le autorità internazionali.

Allerta tsunami sulla costa Pacifica

Le onde di tsunami generate dal terremoto sono state immediatamente segnalate nel distretto di Elizovsky, epicentro dell’allerta. Le autorità giapponesi, in via precauzionale, hanno ordinato l’evacuazione della centrale nucleare di Fukushima per prevenire eventuali guasti al sistema di raffreddamento, pur non riportando al momento danni strutturali.

L’allarme tsunami si è esteso rapidamente, coinvolgendo non solo la Russia e il Giappone, ma anche le Hawaii, Guam, le isole Galapagos, l’Alaska e gli stati americani sulla costa del Pacifico, come California, Oregon e Washington. In Giappone si prevedono onde di circa un metro a Hokkaido e oscillazioni minori in altre zone dell’arcipelago, tra cui Shikoku e Okinawa. Quella di magnitudo 8.8 non è stata l’unica scossa che ha colpito la zona.

