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“Non uscite di casa”. Esplosioni improvvise, poi l’allarme

Veduta di San Pietroburgo durante l’emergenza per un attacco con droni

Un presunto attacco con droni su vasta scala avrebbe interessato San Pietroburgo. A darne notizia è stato il governatore cittadino Alexander Beglov, che ha invitato i residenti a non uscire di casa fino al termine dell’allerta.

In un messaggio diffuso sul proprio canale Telegram, Beglov ha descritto l’azione come un’operazione condotta con numerosi velivoli senza pilota, sostenendo che si tratti di uno degli episodi più estesi registrati contro la città dall’inizio della guerra.

Secondo quanto riferito dal governatore, le autorità avrebbero attivato procedure di sicurezza e risposta all’emergenza, con l’obiettivo di individuare, intercettare e neutralizzare le minacce in arrivo. L’appello alla popolazione è stato ribadito in modo esplicito: “Attacco su larga scala a S. Pietroburgo, rimanete in casa”.

Le comunicazioni ufficiali hanno insistito sull’importanza di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti, evitando spostamenti non necessari finché l’operazione di contrasto ai droni non sarà conclusa e l’area dichiarata nuovamente sicura.

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