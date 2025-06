Nutella gelato ritirato dal mercato: i lotti interessati e il motivo – È bastata una svista, ma di quelle che non si possono permettere: l’assenza dell’elenco degli ingredienti in italiano ha spinto diverse catene di supermercati a ritirare dagli scaffali numerosi lotti del Nutella Ice Cream Pot, il gelato firmato Ferrero che ha fatto breccia nel cuore (e nel freezer) di tanti italiani.

Il richiamo, come riferisce «Fanpage», è stato annunciato da Coop, Decò ed Esselunga, in un’azione coordinata che ha riguardato ben 11 lotti del prodotto distribuito in confezioni da 230 grammi. Una decisione motivata dalla necessità di garantire trasparenza e sicurezza alimentare, soprattutto in un paese come il nostro dove l’etichettatura in lingua italiana è un requisito fondamentale.

I lotti interessati: attenzione a queste date

Il prodotto oggetto del richiamo è il Nutella Ice Cream Pot da 230 g (470 ml). Ecco nel dettaglio i lotti coinvolti:

L354E32A00 (scadenza: 12/06/2026)

(scadenza: 12/06/2026) L355E32B00 e L355E32C00 (scadenza: 13/06/2026)

e (scadenza: 13/06/2026) L356E32B00 , L356E32C00 , L356E32D00 (scadenza: 14/06/2026)

, , (scadenza: 14/06/2026) L357E32A00 , L357E32B00 (scadenza: 15/06/2026)

, (scadenza: 15/06/2026) L007K32A00 , L007K32B00 (scadenza: 01/07/2026)

, (scadenza: 01/07/2026) L008K32A00 (scadenza: 02/07/2026)

Chi ha acquistato una confezione appartenente a uno di questi lotti è invitato a controllare attentamente il barattolo e, in caso positivo, non consumare il prodotto. A confermare il richiamo è stata la stessa Ferrero Commerciale Italia Srl, che ha messo a disposizione due canali per accedere alla lista degli ingredienti in italiano:

consultazione sul sito ufficiale di Ferrero

contatto telefonico tramite il numero verde 800 909690, attivo per assistenza

La scelta dell’azienda di fornire immediatamente una via d’accesso alle informazioni mancanti dimostra la volontà di mantenere alta la fiducia dei consumatori, anche di fronte a una criticità.

