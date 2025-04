Papa Francesco, ecco il progetto della tomba: come sarà sepolto (FOTO)

Papa Francesco lo aveva detto sin dall’inizio del suo pontificato: voleva una Chiesa povera per i poveri. E non poteva che riflettersi anche nel suo ultimo desiderio terreno. Il progetto della tomba di Papa Francesco è stato finalmente svelato e rispecchia appieno la sua visione: semplice, sobria e profondamente simbolica. Niente sfarzo, nessun eccesso marmoreo. Solo l’essenziale, come ha sempre voluto.

La tomba: marmo ligure e croce pettorale

Il loculo scelto si trova nella navata laterale della Basilica di Santa Maria Maggiore, esattamente tra la Cappella Paolina – nota anche come Cappella della Salus Populi Romani – e la Cappella Sforza. La tomba è stata realizzata in marmo ligure e porta una sola scritta: FRANCISCUS. Nessun riferimento alla sua carica pontificia, nessun titolo onorifico, ma soltanto la sua croce pettorale incisa.

Una scelta che riflette la coerenza di un pontefice che ha voluto parlare al mondo con i gesti, più che con le etichette. È in questo spazio che riposerà Jorge Mario Bergoglio, in una delle basiliche mariane più amate e da lui visitata ogni volta prima e dopo i suoi viaggi apostolici.

