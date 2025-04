Papa Francesco e i 5 giorni di lutto: interviene Vannacci e mette tutti a tacere

La scomparsa di Papa Francesco ha suscitato un’ondata di commozione e riflessione in tutto il mondo. In Italia, la decisione del governo di proclamare cinque giorni di lutto nazionale ha generato un dibattito acceso, soprattutto in relazione alla laicità dello Stato. (Continua…)

Cinque giorni di lutto per la morte di Papa Francesco

Il Governo ha deciso di proclamare cinque giorni di lutto per la morte di Papa Francesco. La decisione ha generato un dibattito molto acceso. Tra le voci che si sono espresse a favore di questa scelta c’è quella di Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega ed ex generale dell’esercito, che ha rilasciato un’intervista ad Affaritaliani.it per condividere il suo punto di vista. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)