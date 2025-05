Papa Francesco, il miracolo avvenuto a Santa Maria Maggiore: cosa accadde

Un silenzio denso, quasi sospeso, aleggia intorno a una scelta che ha lasciato il mondo cattolico in un misto di stupore e reverenza: Papa Francesco, con la semplicità che da sempre lo contraddistingue, ha espresso il desiderio di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Una decisione carica di valore simbolico, che affonda le radici non solo nella devozione personale del pontefice, ma anche in una particolare vicenda che avvolge quel luogo sacro. Tuttavia, al di là dell’annuncio, si è acceso un vivace dibattito tra i vertici ecclesiastici: c’è chi già parla di santità, chi invoca prudenza, e chi, con fervore, vede nei suoi gesti l’impronta del divino. (Continua a leggere dopo la foto…)

Papa Francesco e la “santità”: un dibattito acceso nel corpo ecclesiastico

La voce ha cominciato a circolare con insistenza negli ambienti vaticani: "Papa Francesco sarà proclamato santo?". La domanda è tutt'altro che retorica. Se da un lato il pontificato di Jorge Mario Bergoglio è stato segnato da una profonda apertura, un'incessante spinta al dialogo e una dedizione instancabile verso gli ultimi, dall'altro non sono mancate critiche, divisioni e interpretazioni contrastanti. Eppure, proprio queste tensioni sembrano aver contribuito a creare una figura complessa, quasi profetica, che per molti merita già ora l'aureola.

L’eredità valoriale di Papa Francesco

“Ha cambiato il modo di essere Papa,” ha dichiarato il teologo Andrea Grillo, “non vive nel Palazzo Apostolico, si definisce peccatore, ha dato spazio alle periferie.” Un profilo che rompe con la tradizione e, per alcuni, si avvicina pericolosamente a quella linea che separa il carisma umano dal carisma divino. Il processo di canonizzazione, si sa, è lungo e complesso, ma non mancano già le voci che vorrebbero avviare la causa subito dopo la sua morte.

In questo clima di attesa e riflessione, la scelta della Basilica di Santa Maria Maggiore come luogo di sepoltura assume un significato ancora più profondo. È lì che Papa Francesco ha sempre pregato prima e dopo i suoi viaggi apostolici, affidando tutto alla Salus Populi Romani, l’antica icona mariana tanto amata dal popolo e dai pontefici.

