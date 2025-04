Papa Francesco tra tv, social e cinema: il Pontefice che ha conquistato tutti gli schermi

Da San Pietro a Sanremo, dai selfie con i fedeli alle interviste in prima serata: Papa Francesco ha completamente rivoluzionato il modo in cui il Vaticano comunica con il mondo. Lontano dai formalismi del passato, il Pontefice argentino si è imposto come figura pubblica globale, capace di usare con disinvoltura ogni mezzo di comunicazione – dalla televisione ai social network – per trasmettere i suoi messaggi di fede, pace e giustizia. Non è un caso se in molti lo definiscono il primo Papa crossmediale della storia. In un mondo segnato da crisi comunicative e sovraccarico di informazioni, Papa Francesco ha scelto di parlare con linguaggio semplice e canali accessibili, conquistando un pubblico globale. Dai talk show al cinema, dai tweet alle interviste internazionali, il Pontefice ha dimostrato ogni giorno che la fede può dialogare con la contemporaneità, senza mai perdere autenticità. Un Papa moderno, empatico, che ha usato la comunicazione non per apparire, ma per avvicinarsi. (Continua dopo le foto)

Papa Francesco sbarca sui social

Il suo esordio su TikTok all’inizio del 2025, per promuovere la sua autobiografia Spera (Mondadori), ha confermato l’intenzione di parlare alle nuove generazioni con i loro stessi strumenti. “Vorrei ringraziare il signor Carlo Musso che ha avuto questa pazienza di aiutarmi a ricordare tante cose della mia vita”, ha detto in video, con tono sincero. “È una autobiografia ma per me le autobiografie sono per ringraziare Dio per ciò che ha fatto della mia vita”. Un linguaggio diretto, moderno, che ha conquistato milioni di visualizzazioni. (Continua dopo le foto)

Sanremo 2025: il Papa sorprende con un videomessaggio storico

L’11 febbraio 2025, durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo, il pubblico ha assistito a un momento che ha fatto la storia: un videomessaggio di Papa Francesco (che trovate qui), trasmesso in prima serata, a pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale. A rivelarlo è stato lo stesso Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, che aveva scritto al Pontefice il 12 gennaio. La risposta non si è fatta attendere. “La musica è uno strumento di pace”, ha dichiarato Bergoglio nella clip, unendosi idealmente a un evento che rappresenta uno dei simboli della cultura pop italiana. Nessun Papa, prima di lui, aveva mai parlato al pubblico dell’Ariston. L’intervento, benché registrato, ha segnato un punto di svolta nella comunicazione vaticana, avvicinando ulteriormente Francesco alla gente. Il messaggio si inserisce in una lunga serie di apparizioni televisive, che dimostrano una strategia mediatica ben precisa: usare le piattaforme più popolari per intercettare nuovi pubblici, soprattutto quelli più distanti dalla religione. Ma le apparizioni in Tv di Papa Francesco non sono finite qui.

