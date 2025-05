Papa Prevost, il gesto di una suora al passaggio in papamobile: cosa notano tutti

Durante la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, un gesto discreto ma significativo ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media: una suora ha esposto una bandiera ucraina da una finestra dell’Auditorium della Conciliazione, salutando il passaggio del Pontefice lungo via della Conciliazione.

Un simbolo di solidarietà

La bandiera ucraina, sventolata in un momento così solenne, è stata interpretata come un messaggio di solidarietà verso il popolo ucraino, ancora coinvolto in un conflitto che ha suscitato preoccupazione a livello internazionale. Il gesto della suora ha aggiunto una nota di riflessione e umanità alla cerimonia, sottolineando l’importanza della pace e della fratellanza tra i popoli.

