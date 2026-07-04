Pensioni 2027, cambia tutto! Le nuove cifre e a chi saranno destinate

Dal 1° gennaio 2027 gli importi delle pensioni potrebbero essere aggiornati attraverso la rivalutazione automatica collegata all’andamento dei prezzi. Le stime richiamate nel Documento programmatico di bilancio indicano per il 2026 un’inflazione attorno al 2,8%: qualora il dato venisse confermato dall’Istat entro la fine dell’anno, gli assegni previdenziali verrebbero adeguati con l’obiettivo di preservare il potere d’acquisto.

L’adeguamento non riguarderebbe una sola platea: l’incremento si applicherebbe infatti a pensioni minime, assegno sociale, prestazioni di invalidità civile e pensioni ordinarie. Alcune componenti accessorie, tuttavia, dipenderanno dalle scelte della prossima legge di Bilancio e dalla disponibilità di risorse.

Il meccanismo di rivalutazione si basa su un principio generale: gli importi vengono ritoccati in base al tasso di inflazione, così da evitare che l’aumento del costo della vita riduca il valore reale delle prestazioni. In pratica, una percentuale applicata all’assegno mensile determina un incremento che varia in funzione dell’importo di partenza.

Pensioni minime: come potrebbe cambiare l’importo nel 2027

Tra le prestazioni più sensibili all’adeguamento ci sono le pensioni minime. Con una rivalutazione del 2,8%, l’importo mensile teorico salirebbe dagli attuali 611,85 euro a circa 629 euro, con un aumento di poco superiore a 17 euro al mese. Si tratta di una stima basata sull’applicazione lineare della percentuale prevista.

Accanto alla rivalutazione ordinaria, occorre però distinguere la questione delle misure aggiuntive che negli ultimi anni hanno inciso sul valore effettivamente percepito. In particolare, la maggiorazione straordinaria ha portato l’importo “reale” a circa 620 euro mensili, ma la misura risulta in scadenza il 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata solo con un nuovo intervento nella manovra finanziaria.

Un ulteriore punto riguarda l’incremento al milione, destinato ai pensionati con redditi più bassi. Anche in questo caso, la continuità dell’intervento non è automatica: l’eventuale proroga e le modalità applicative dipenderanno dalle decisioni legislative e dagli stanziamenti disponibili.

In termini pratici, per chi percepisce trattamenti vicini al minimo il risultato finale del 2027 potrebbe dipendere da due componenti: da un lato la perequazione legata all’inflazione, dall’altro la conferma o meno delle maggiorazioni oggi in vigore. Le due leve producono effetti diversi e non vanno sovrapposte, perché la rivalutazione è collegata all’indice dei prezzi, mentre le maggiorazioni richiedono copertura finanziaria specifica.

Assegno sociale e invalidità: rivalutazione e soglie di reddito

La rivalutazione automatica inciderebbe anche sull’assegno sociale. Con un adeguamento pari al 2,8%, l’importo mensile stimato passerebbe da 546,22 euro a circa 561,50 euro. L’aumento, in questo caso, non si esaurisce nella sola cifra dell’assegno: in parallelo, verrebbero aggiornati anche i limiti di reddito richiesti per l’accesso alla prestazione, perché le soglie sono collegate ai parametri economici annuali.

Incrementi stimati anche per le prestazioni di invalidità civile. L’assegno mensile, oggi intorno a 341 euro, potrebbe arrivare a poco più di 350 euro con l’applicazione della percentuale ipotizzata. La rivalutazione, inoltre, interesserebbe le indennità destinate a ciechi assoluti, ciechi parziali e ipovedenti gravi, in linea con l’adeguamento generale al costo della vita.

Per queste misure è importante ricordare che l’adeguamento annuale tende a coinvolgere sia gli importi sia alcuni requisiti economici collegati alle prestazioni. Per i beneficiari, dunque, il 2027 potrebbe portare un duplice aggiornamento: da una parte l’importo mensile più alto, dall’altra la revisione dei parametri che determinano l’accesso o la conferma del diritto.