Pickpocketing 2.0: come funziona e a cosa fare attenzione. Sapevamo già tutto — o credevamo di saperlo. Il classico pickpocket: quello che, con dita leggere e occhi vigili, approfitta di un momento di distrazione per infilare la mano nello zaino di un turista, nella tasca di una giacca, o nella borsa lasciata incustodita per un attimo. Scene che, purtroppo, si ripetono da anni nelle grandi città, specialmente nei luoghi affollati, tra mezzi pubblici, stazioni e aree turistiche.

Ma ora qualcosa sta cambiando. Una nuova forma di furto, più sofisticata e altrettanto subdola, comincia ad affacciarsi all’orizzonte. I ladri, si sa, non stanno mai fermi: quando le vittime imparano a difendersi, loro si reinventano. E questa nuova tecnica, svelata grazie a un arresto eseguito dai Carabinieri, dimostra proprio quanto l’ingegno criminale si evolva nel tempo. Vediamo allora in che modo operava questa nuova pratica e perché potrebbe rappresentare una seria minaccia se dovesse diffondersi.

Sorrento, arrestata donna per furto con POS elettronico contactless

Una donna di 36 anni, di origine peruviana, è stata arrestata dai carabinieri a Sorrento con l’accusa di aver attuato una nuova tipologia di furto, denominata pickpocketing 2.0. Il sistema sfrutta dispositivi POS contactless per sottrarre denaro dai conti bancari delle vittime, avvicinandosi senza destrezza manuale ma tramite tecnologia elettronica.

L’operazione delle forze dell’ordine è stata condotta nel pomeriggio del 24 luglio, durante controlli intensificati dovuti al grande afflusso turistico. Gli agenti hanno notato la donna aggirarsi tra locali e negozi del centro con atteggiamento insospettabile. Il sospetto è aumentato quando, all’interno di un bar affollato, la trentaseienne ha prelevato una banconota da 100 euro dalla cassa, tentando la fuga. È stata fermata immediatamente e tratta in arresto.

Precedenti e modalità del furto elettronico

Durante l’identificazione è emerso che la donna aveva già diversi precedenti per furto, principalmente a Roma. La perquisizione della borsa ha portato al rinvenimento di un POS mobile pirata, in grado di effettuare prelievi contactless a breve distanza da carte di pagamento dotate di tecnologia NFC, senza necessità di codice o autorizzazione.

Secondo le indagini, la stessa tecnica era già stata utilizzata in passato. Pochi mesi fa, a Roma, una turista era stata derubata di circa 9.000 euro senza alcun contatto fisico: era bastato un semplice avvicinamento nella folla per effettuare la transazione non autorizzata.

