Portano il nipotino a conoscere i nonni, poi la tragedia: 5 morti

La comunità italiana in Argentina è stata recentemente scossa da una terribile tragedia. Ciò che doveva essere un incontro familiare gioioso si è trasformato in un incubo per una famiglia originaria di Genova, in visita a Buenos Aires. La tragica vicenda ha visto tra le vittime anche Andrés De Nastchokine, un ingegnere di 43 anni altamente stimato nella sua città natale per i suoi contributi nel campo tecnologico e sportivo.

L’incidente domestico: cinque vittime e un bambino in fin di vita

Il dramma si è verificato nella giornata di martedì all’interno di una residenza situata nel quartiere Villa Devoto, precisamente al numero 3768 di Calle Sanabria, nella periferia nord-occidentale di Buenos Aires. Le autorità, giunte sul posto, hanno trovato una scena devastante: cinque membri della famiglia erano deceduti, mentre un bambino giaceva privo di sensi.

Le indagini preliminari suggeriscono che la causa della morte sia stata un avvelenamento da monossido di carbonio. La compagnia del gas, Metrogas, ha confermato che le vittime includevano Demetrio De Nastchokine, 79 anni, Graciela Leonor Just, 73 anni, il loro figlio Andrés, 43 anni, la compagna Marie Lanane, 42 anni, e la loro figlia di quattro anni. Il più giovane, un bambino di due anni e mezzo, è stato miracolosamente salvato.

Il piccolo sopravvissuto e i primi soccorsi

Il bimbo è stato immediatamente trasferito all’ospedale pediatrico Ricardo Gutiérrez, dove le sue condizioni sono state giudicate stabili nonostante la gravità della situazione. Secondo le autorità, la fuga di gas si sarebbe verificata cinque o sei ore prima dell’intervento dei soccorsi. «C’era una fuga di gas. Tutto fa pensare all’intossicazione da monossido», ha dichiarato un ufficiale alla stampa locale.

La famiglia era arrivata in Argentina solo il giorno prima della tragedia. Andrés, residente in Italia dal 2008, aveva deciso di tornare a Buenos Aires con moglie e figli per far conoscere il più piccolo ai nonni, una visita tanto attesa che si è conclusa nel modo più tragico.

