“Rischiata la tragedia”: panico a bordo del volo Ryanair in Italia. Passeggeri sconvolti

Disagi a catena, un imbarco già rallentato e poi una scena che ha sorpreso i passeggeri: un volo diretto in Spagna si è trasformato in una lunga attesa a terra, tra sconcerto e decisioni operative improvvise. A bordo, secondo quanto riferito dai viaggiatori, la situazione sarebbe rapidamente degenerata fino allo sbarco totale.

Volo Ryanair Malpensa zanzare: imbarco e primi disagi

La partenza del volo FR1423 di Ryanair dall’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa verso Alicante non è stata regolare fin dall’inizio. I passeggeri hanno segnalato un primo rinvio dell’orario di decollo, con un’attesa già superiore rispetto al previsto.

Poi, secondo la testimonianza raccolta a bordo, l’imbarco è comunque avvenuto. Ma proprio in quel momento la situazione ha iniziato a complicarsi. Un viaggiatore racconta: «Dopo un primo ritardo», è stato effettuato regolarmente l’imbarco.

Una fase apparentemente ordinaria che, in breve tempo, si sarebbe trasformata in un episodio inatteso.

Volo Ryanair Malpensa-Alicante: cabina invasa dalle zanzare

È una volta saliti sull’aereo che il problema diventa evidente. La cabina, sempre secondo i passeggeri, sarebbe stata invasa da insetti entrati anche con le porte ancora aperte.

Il racconto prosegue con un dettaglio che ha colpito chi era a bordo: «una volta a bordo la cabina è stata invasa da un numero impressionante di zanzare. Con le porte dell’aereo ancora aperte, gli insetti hanno continuato a entrare per diversi minuti, rendendo la permanenza a bordo estremamente difficile».

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