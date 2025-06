Romina Power contro Al Bano: “Mi dissocio”. Arriva la replica del cantante

La polemica tra Al Bano Carrisi e Romina Power non accenna a placarsi. L’origine del dissidio risiede in un post pubblicato dalla cantante americana sui social media, che ha criticato la scelta dell’ex partner musicale ed ex marito. Romina ha espresso pubblicamente il suo dissenso e la replica da parte di Al Bano è subito arrivata.

Leggi anche: “Cosa è successo quando è morta mia moglie”: Sterpin, la rivelazione su Liliana Resinovich

Romina Power sulla partecipazione di Al Bano ad un concerto in Russia: “Mi dissocio”

Tutto ha avuto inizio con la partecipazione di Al Bano a un concerto tenutosi il 20 giugno in Piazza del Palazzo a San Pietroburgo. L’artista pugliese si è esibito insieme a Iva Zanicchi, cantando la nota canzone “Felicità“. Questo evento ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto dopo che Romina ha espresso pubblicamente il suo dissenso.

Romina Power ha dichiarato tramite una storia su Instagram: “Mi dissocio dalla canzone ‘Felicità’ cantata in Russia”, specificando inoltre che non aveva accettato l’invito a partecipare al concerto. “Non mi sembra né il luogo, né il momento per cantare ‘Felicità’”, ha aggiunto, facendo riferimento alla delicata situazione geopolitica attuale.

Romina contro Al Bano, arriva la replica del cantante

Le parole di Romina sono state percepite come un attacco da Al Bano, che ha definito la dichiarazione una “coltellata mediatica”. Al Bano ha espresso la sua sorpresa e delusione, affermando: “Dalla madre dei miei quattro figli non me lo sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto”. Ha inoltre sottolineato: “Lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che fosse coinvolta”.

Il cantante pugliese ha voluto chiarire il suo punto di vista riguardo al significato della musica nei tempi difficili, ribadendo che “La musica è medicina”. Ha dichiarato: “Se non avessi avuto la musica come amica di vita, non so cosa sarebbe stato di me. Io questa medicina la offro a chi me la chiede, perché fa bene a chi l’ascolta”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva