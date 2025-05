Sandro Giacobbe e i tumori, la straziante rivelazione sulla moglie e i figli

Sandro Giacobbe, classe 1949, è una di quelle voci che hanno attraversato decenni di musica italiana con brani iconici come Signora mia e Gli occhi di tua madre. Oggi, a 75 anni, il cantautore sta combattendo una delle battaglie più dure della sua vita, quella contro due gravi patologie: un meningioma – un tumore cerebrale benigno – e un tumore alla prostata, che ha progressivamente compromesso la sua mobilità, costringendolo su una sedia a rotelle. A raccontare le sue condizioni è lo stesso Giacobbe, che ha scelto le pagine del settimanale Gente per aggiornare i fan sul suo stato di salute. Il cantautore ha fatto una straziante confessione sulla sua famiglia. (Continua dopo le foto)

Come sta Sandro Giacobbe

Dopo anni di ricoveri, cicli di radioterapia, ormonoterapia e ora di chemioterapia, l’artista ha deciso di affrontare tutto con la forza che lo ha sempre contraddistinto. “Mi sento bene anche se sono più fiacco, ma è lo scotto da pagare”, ha dichiarato. Dallo scorso ottobre, la malattia ha iniziato a colpire anche il bacino e il femore, rendendo necessario l’uso della carrozzina. Ma Sandro, anche in questa situazione difficile, non ha perso il sorriso. Ha scelto di ribattezzare la sua sedia a rotelle “Ferrari” e la parrucca “Teresa”, per sdrammatizzare con ironia le conseguenze delle terapie. “Sdrammatizzare a volte aiuta”, confessa. Un approccio che dimostra ancora una volta il carattere positivo e resiliente di un uomo che ha sempre saputo trasformare il dolore in energia creativa. Una filosofia che traspare anche nel suo rapporto con il pubblico, che continua a sostenerlo con affetto. (Continua dopo le foto)

Una battaglia lunga dieci anni

La malattia di Giacobbe non è una novità. Sono oltre dieci anni che il cantautore si confronta con diagnosi difficili, terapie complesse e periodi di ricovero. La sua forza è quella di chi ha deciso di non arrendersi, continuando a guardare avanti. Nei mesi scorsi, a Domenica In, aveva raccontato per la prima volta pubblicamente la sua condizione, emozionando il pubblico e ricevendo un’ondata di affetto e sostegno. “Oggi affronto una cura diversa, dopo che le precedenti non sono riuscite a debellare alcune cellule malate”, ha spiegato. Eppure, nonostante tutto, continua a mostrarsi positivo e determinato, consapevole della gravità della situazione ma con lo sguardo puntato su ciò che davvero conta, come Marina.

