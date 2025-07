Bus precipita in un burrone, decine di morti e feriti: il volo per 50 metri. L’immagine è drammatica: un autobus riverso, rovesciato tra la vegetazione intricata di una gola andina, le lamiere piegate come se fossero state scosse da una forza implacabile. I sedili, deformati dall’impatto, sono ancora visibili tra i resti del mezzo, mentre il terreno circostante porta evidenti segni del passaggio violento del veicolo. Arbusti e sassi spostati, tracce profonde nel fango e nel sottobosco testimoniano la violenza della caduta.

Dramma sulle montagne: bus precipita per 50 metri

Il luogo dell’incidente si trova su un pendio scosceso, ricoperto di rocce e piante sradicate, che rende difficile ogni movimento. Una coltre di nebbia bassa avvolge la scena, rendendo ancora più cupa l’atmosfera. Tra le lamiere e i rami, compaiono i caschi dei soccorritori, impegnati a farsi strada tra spine e ostacoli naturali per raggiungere i passeggeri.

Le cause e l’intervento dei soccorsi

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le prime ricostruzioni suggeriscono che le condizioni difficili della strada, unite a una possibile velocità eccessiva, abbiano favorito la perdita di controllo del veicolo. Il tratto su cui si è verificato lo schianto è caratterizzato da curve strette, scarsa visibilità e frequenti frane, elementi che rendono la guida particolarmente rischiosa in questa zona delle Ande.

L’arrivo dei soccorritori è stato complicato sia dalla profondità del burrone sia dalla conformazione accidentata del terreno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, personale medico e agenti di polizia, che hanno lavorato per estrarre i feriti dai rottami e trasportarli negli ospedali della regione. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore, anche a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Vediamo ora i dettagli del dramma.

