“Si accascia e…” Malore improvviso per il noto giornalista, in ospedale d’urgenza

Un episodio di grande tensione ha avuto luogo domenica 11 maggio 2025 sul lungomare di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Durante la realizzazione di un servizio sulla criminalità organizzata, il noto giornalista e opinionista ha accusato un malore improvviso. L’accaduto ha rapidamente calamitato l’attenzione sia della comunità locale che del panorama mediatico, dato il rilievo delle sue attività investigative.

Klaus Davi colpito da un malore improvviso: ricoverato d’urgenza

Secondo quanto riportato dal suo staff, Klaus Davi si trovava a San Ferdinando fin dalla mattina per girare video inchiesta e raccogliere materiale per una nuova puntata dedicata alla ‘ndrangheta. Durante le riprese pomeridiane, l’improvviso malessere lo ha colto di sorpresa, portandolo a perdere i sensi. L’episodio non è passato inosservato: numerosi cittadini si sono precipitati a prestare soccorso e a chiamare le autorità competenti. L’intervento del 118 di Polistena è stato rapido ed efficiente: un’ambulanza in codice rosso ha raggiunto il luogo dell’incidente in circa dodici minuti. Il personale medico ha stabilizzato Davi sul posto, prima di trasportarlo all’ospedale Maria degli Ungheresi di Polistena, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti.

Come sta Klaus Davi

Le prime notizie rassicurano sull’assenza di condizioni gravi, sebbene i medici abbiano deciso di prolungare il ricovero per approfondire le cause del malore. La situazione sembra sotto controllo, ma la preoccupazione resta alta, vista la delicatezza del contesto in cui si è verificato l’episodio. Klaus Davi è rinomato per il suo impegno nelle inchieste delicate sulle infiltrazioni mafiose nel sud Italia. La sua presenza nella zona calabrese, volta a documentare la criminalità organizzata, solleva interrogativi, anche se al momento non ci sono elementi che colleghino l’accaduto a minacce dirette.

