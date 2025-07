“Siamo furiosi”. Rivolta contro la produzione de “I Cesaroni”: cos’è successo

Nel cuore di Garbatella, noto quartiere romano, le riprese de I Cesaroni hanno sempre trovato accoglienza, ma ora sembrano dividere la comunità. Il fascino della televisione si scontra con le esigenze quotidiane delle famiglie, lasciando un senso di amarezza tra chi vive queste realtà. E scoppia una rivolta tra le famiglie dopo una decisione presa all’ultimo minuto che ha creato disagi.

Garbatella, “I Cesaroni” sfrattano i bambini del centro estivo

Il centro estivo della scuola dell’infanzia Coccinella nel quartiere Garbatella di Roma era pronto ad accogliere i bambini con attività estive pianificate quando un annuncio inaspettato ha cambiato lo scenario. Dal 11 luglio, l’edificio scolastico sarà trasformato nel set della settima stagione de I Cesaroni, la famosa serie televisiva ambientata proprio nel quartiere. Questa decisione improvvisa ha suscitato sorpresa e sconcerto tra i genitori, già impegnati a gestire la quotidianità con il caldo estivo della città.

La nuova soluzione per i bambini del centro estivo non convince

I bambini iscritti al centro estivo saranno spostati a “Girasole colorato”, un’altra struttura situata a 750 metri di distanza. Questo trasferimento implica un tragitto giornaliero a piedi, sotto il sole estivo, per quasi 15 giorni. La notizia ha generato proteste immediate da parte delle famiglie non appena l’associazione Sportlab, che gestisce il servizio, ha comunicato l’impossibilità di continuare le attività presso la scuola “Coccinella”. Il disagio è palpabile, e la situazione ha innescato reazioni forti tra i genitori.

