Simona Cinà, la verità che ribalta tutto: cosa sarebbe successo veramente

La scomparsa improvvisa di Simona Cinà, giovane promessa della pallavolo originaria di Capaci, ha profondamente colpito la comunità locale. Il dramma si è consumato durante una festa privata in una villa a Bagheria, dove la ragazza ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, gettando nello sconforto amici, familiari e conoscenti. Le indagini, affidate alla Procura di Termini Imerese, procedono senza sosta con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dei fatti.

Il ritrovamento del corpo e i primi soccorsi

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, il corpo di Simona è stato individuato verso le ore 4:00 da alcuni degli ultimi invitati ancora presenti all’evento. La giovane si trovava priva di vita sul fondo della piscina, in un punto remoto e scarsamente illuminato rispetto alle aree centrali della villa, dove erano posizionati bar, consolle musicale e servizi igienici. Gli accertamenti si concentrano proprio su questi dettagli logistici, alla ricerca di elementi utili per chiarire la successione degli eventi.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura, almeno due ragazzi si sono precipitati in acqua nel tentativo disperato di salvare la giovane: “Il corpo della giovane ragazza è stato rinvenuto da alcuni degli ultimi partecipanti ancora presenti alla festa intorno alle ore 4.00. Lo stesso si trovava esanime sul fondo della piscina, in un angolo distante, e dotato di scarsa illuminazione, rispetto alla zona ove erano collocati bar, consolle musicale e i servizi igienici. Per quanto sinora appreso, a seguito del rinvenimento, almeno due ragazzi si sono immediatamente tuffati nella piscina ed hanno recuperato il corpo della ventenne. Praticando le manovre di rianimazione salvavita in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Arrivato sul posto, il personale del 118 ha provato a rianimare la ragazza, purtroppo invano, non potendo fare altro che constatare il decesso della stessa alle ore 5.00″, ha dichiarato la procuratrice Lorenza Turnaturi in un comunicato.

