Simona Cinà, il medico legale spiega cosa svelerà l’esame radiologico

Emergono sempre più dettagli sul caso di Simona Cinà, la giovane promessa della pallavolo trovata priva di vita nella piscina di una villa a Bagheria. Questa mattina, martedì 5 agosto, sono iniziati i primi esami medici sul corpo della ventenne, con particolare attenzione ai test radiologici. L’autopsia ufficiale, prevista per giovedì 7 agosto, comprenderà anche approfonditi esami tossicologici per fare piena luce sulle circostanze del decesso.

Leggi anche: Matrimonio a 61 anni per il pezzo grosso del governo: le nozze celebrate da La Russa

Tragedia a Bagheria, Simona trovata morta in piscina

La scomparsa di Simona è avvenuta in un contesto privato durante una festa, gettando nello sconforto amici, famigliari e tutta la comunità sportiva locale. I genitori e i legali della famiglia hanno chiesto la massima trasparenza e accuratezza nelle indagini, sottolineando la necessità di chiarire ogni dettaglio sulla dinamica degli eventi.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Procura, la ragazza è stata rinvenuta intorno alle 4:00 da alcuni degli ultimi ospiti ancora presenti nella residenza, in una zona poco illuminata della piscina, distante dalle principali aree della festa. Il comunicato ufficiale ha precisato: “Il corpo della giovane ragazza è stato rinvenuto da alcuni degli ultimi partecipanti ancora presenti alla festa intorno alle ore 4:00”. Questo dettaglio ha portato gli investigatori a focalizzarsi sulle condizioni del luogo e sulle possibili cause che avrebbero impedito una tempestiva individuazione.

L’indagine sulla morte di Simona Cinà

Il tentativo disperato di due giovani, che si sono immediatamente tuffati in acqua per soccorrere Simona, si è purtroppo rivelato vano nonostante le manovre di rianimazione. All’arrivo del personale sanitario del 118, alle ore 5:00, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

In attesa dei risultati dell’autopsia prevista per giovedì, gli inquirenti stanno raccogliendo ulteriori testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della villa. L’obiettivo è ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e verificare la presenza di eventuali anomalie nei comportamenti degli invitati durante la serata.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva