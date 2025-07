Sinner, l’ex fidanzata e la nuova presunta fiamma: cala il gelo (VIDEO)

A Wimbledon, dove si respira solo tennis e tradizione, Jannik Sinner ha scelto una sola strada: massima concentrazione. Il numero uno del mondo non vuole distrazioni e lo ha ribadito senza esitazioni, declinando persino l’invito al Gran Premio di Silverstone. Tuttavia, lontano dalla racchetta, il gossip non gli dà tregua. Tra la presenza della sua ex Anna Kalinskaya e gli avvistamenti con la modella Laila Hasanovic, il campo da gioco non è l’unico posto dove il campione deve tenere alta l’attenzione.

A Silverstone? «No grazie». Jannik pensa solo a Wimbledon

Gli hanno chiesto se avrebbe fatto un salto a Silverstone, sede del Gran Premio di Formula 1 che si disputa nello stesso weekend londinese. La risposta di Jannik Sinner è stata netta: «Devo restare concentrato». Il tennista altoatesino, noto per la sua disciplina, non intende concedersi nemmeno una pausa dal tennis, nonostante la sua passione dichiarata per i motori.

È l’ennesima dimostrazione di un approccio mentale che lo ha portato al vertice del ranking ATP. Con Wimbledon ancora tutto da giocare, ogni energia deve restare focalizzata sull’obiettivo. Ma se Sinner evita le curve dell’autodromo, quelle del gossip sono più difficili da dribblare.

Sinner e l’incrocio glaciale con Anna Kalinskaya

Proprio nel cuore del tempio del tennis, una telecamera indiscreta ha catturato un momento gelido tra Sinner e l’ex fidanzata Anna Kalinskaya. I due si sono incrociati senza nemmeno uno sguardo, e la freddezza della scena ha subito fatto parlare. La relazione tra i due, iniziata nel 2024, era diventata pubblica in modo clamoroso dopo la vittoria di Sinner agli US Open, quando baciò la tennista russa in diretta TV. Un gesto insolito per lui, storicamente molto riservato, che aveva fatto pensare a un sentimento autentico e duraturo.

Eppure, poche settimane dopo, la rottura. Nessun comunicato, nessun commento, solo silenzi e segnali inequivocabili. E ora, a Wimbledon, quel video in cui si ignorano rafforza la percezione che i rapporti tra loro siano rimasti tutt’altro che distesi.

