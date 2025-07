Sondaggi politici, chi sale e chi scende: i risultati clamorosi

I nuovi sondaggi politici Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, diffusi l’8 luglio 2025, mostrano un panorama elettorale in mutamento. La rilevazione, condotta tra il 2 e il 7 luglio, registra cali per i principali partiti di maggioranza e opposizione, mentre alcune formazioni minori tornano a guadagnare terreno. Al centro del dibattito restano le tensioni interne alla maggioranza e la crescente mobilità dell’elettorato. Ecco i risultati più significativi che stanno già facendo discutere i palazzi della politica.

Fdi resta prima, ma arretra nei consensi

La settimana politica non sorride al partito di Giorgia Meloni. Secondo l’ultima rilevazione Swg, Fratelli d’Italia si conferma prima forza del Paese, ma con un leggero segno meno: dal 30,3% al 30,1%, segnando un calo dello 0,2%. Un dato che, pur mantenendo il partito saldamente in testa, riflette una fase di assestamento nei consensi.

Nessun allarme nei vertici del partito, ma il segnale è chiaro: «Dobbiamo rimanere concentrati sulle priorità del Paese», è il commento che trapela da ambienti vicini alla premier. Il risultato di Fdi segue settimane complesse, in cui il confronto interno alla maggioranza, specie sui temi legati ai diritti e alla cittadinanza, ha dominato l’agenda mediatica.

Pd in flessione, ma cresce Avs tra gli elettori di sinistra

Anche nel campo del centrosinistra si registra un arretramento del Partito Democratico guidato da Elly Schlein. Il sondaggio Swg segnala un calo dello 0,2%, portando il Pd dal 23% al 22,8%. Una frenata che potrebbe essere collegata alla crescente concorrenza a sinistra, dove Alleanza Verdi Sinistra guadagna lo 0,2%, salendo al 6,8%.

Un travaso di voti che pare delinearsi in modo chiaro. La coalizione ecologista e progressista continua a rafforzarsi, probabilmente intercettando il malcontento di una parte dell’elettorato progressista che chiede posizioni più nette su ambiente e giustizia sociale. La dinamica sembra segnalare una ricomposizione degli equilibri interni all’opposizione, con effetti ancora tutti da misurare.

