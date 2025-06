Sondaggi politici, questa volta i risultati lasciano tutti a bocca aperta – La situazione politica italiana attuale appare sostanzialmente stabile, tuttavia i dati raccolti dalla Supermedia Agi/Youtrend mostrano alcuni movimenti significativi che avvengono sotto la superficie. Dopo l’intensa attività delle elezioni europee e comunali, il panorama politico si stabilizza, rivelando effetti particolarmente visibili tra le forze di opposizione. Mentre il centrodestra rimane solido, il centrosinistra e i centristi mostrano segni di affaticamento o stagnazione.

Nel panorama politico italiano Fratelli d’Italia continua a marciare con passo sicuro, attestandosi al 30,3% nei sondaggi: si tratta del secondo miglior risultato ottenuto dal partito di Giorgia Meloni dopo le Europee del 2024. Una conferma del radicamento territoriale e della capacità della premier di mantenere coesa una base elettorale ampia anche in una fase relativamente tranquilla dal punto di vista politico.

Complesso il quadro del Partito Democratico

Decisamente più complesso il momento per il Partito Democratico, che dopo l’ottimo riscontro nelle amministrative e nel referendum, scivola al 22,6% segnando un calo dello 0,4%. Un dato che, seppur non drammatico, suggerisce una perdita di slancio. Per Elly Schlein, dopo un giugno mediaticamente forte, si apre ora una fase più delicata: l’obiettivo sarà evitare un nuovo periodo di stallo simile a quello che aveva caratterizzato i primi mesi del suo mandato da segretaria.

