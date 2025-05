Stasi, cosa è emerso dalle consulenze psichiatriche: i dubbi sul movente dell’omicidio di Chiara – A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, emergono nuovi elementi che potrebbero gettare luce sul movente del delitto. Secondo quanto riportato da Il Giornale, recenti relazioni psicologiche depositate al Tribunale di Sorveglianza di Milano contengono valutazioni inedite redatte dagli esperti del carcere di Bollate, dove Alberto Stasi sta scontando la sua pena.

Il processo a carico di Stasi è stato lungo e complesso: cinque gradi di giudizio, due assoluzioni annullate e, infine, una condanna definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere per omicidio volontario. Tuttavia, un movente chiaro non è mai emerso. Nel corso del procedimento, i giudici hanno più volte citato l’interesse compulsivo di Stasi per la pornografia come possibile elemento rilevante, ma mai determinante. Ora, proprio quella “suggestione” torna in primo piano grazie a nuove consulenze degli psicologi del carcere.

L’ossessione per il porno come possibile chiave del delitto

Le nuove relazioni parlano apertamente di un “movente o quanto meno l’occasione del delitto” riconducibile alla condotta ossessiva di Stasi nei confronti della pornografia. Il giovane, ai tempi studente della Bocconi, era solito catalogare meticolosamente migliaia di file pornografici sul proprio computer, con modalità descritte come eccessive persino per un adolescente in fase di scoperta sessuale. Secondo gli psicologi, questa compulsione potrebbe rivelare un disagio più profondo legato alla sfera sessuale, capace di generare reazioni imprevedibili.

