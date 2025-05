Stefano Tacconi, la lettera alla moglie Laura fa piangere gli italiani – Nel 2022 è stato tra la vita e la morte, colpito da un aneurisma cerebrale. Oggi Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, torna a parlare d’amore e di rinascita. Lo fa sulle pagine del settimanale DiPiù, con una lettera accorata dedicata alla moglie Laura Speranza, a cui chiede di risposarlo. Parole le sue che stanno toccando il cuore di tutti.

La lettera struggente di Stefano Tacconi comincia così: «Cara Laura, te lo avevo promesso. Ti avevo detto che se mi fossi salvato, se dopo l’emorragia cerebrale che mi ha colpito avessi trovato la forza di tornare a vivere, per te avrei fatto una pazzia». Una pazzia, sì, come quella di rinnovare i voti: «Malgrado io non sia più lo sportivo di cui ti sei innamorata, malgrado tutto, te la senti di scommettere nuovamente su di noi e sul nostro futuro?».

Stefano Tacconi, la lettera alla moglie Laura è struggente

Tacconi racconta il suo percorso, il dolore e la scoperta della fragilità: «Tu, Laura, sei stata al mio fianco nel momento più brutto della mia vita. Meriti il meglio e ho capito che in certe situazioni sei addirittura più forte di me. E pensare che prima di finire in ospedale pensavo di essere immortale». E poi, il risveglio: «Dopo il coma, quando ho aperto gli occhi tu eri lì, ed eri bellissima. Ho pensato fossi un angelo del cielo, poi mi sono reso conto che ero ancora sulla terra. Ed ero ancora vivo. Grazie a te ho improvvisamente capito di essere, come tutti, fragile».

