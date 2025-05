Michele Morrone, svelato il simbolo segreto del tatuaggio nascosto

Michele Morrone, svelato il simbolo segreto tatuato in un punto nascosto – Durante l’ultima chiacchieratissima intervista a Belve, Michele Morrone ha fatto molto più che “belveggiare” con Francesca Fagnani. Oltre a lanciare frecciate velenose contro il “circoletto del cinema italiano”, l’attore di 365 Giorni ha sganciato un paio di bombe esplosive, una più piccante dell’altra. Tra rivelazioni sulla sua vita privata, baci dati a uomini e riflessioni sui cliché maschili, il 34enne ha confessato anche qualcosa che ha fatto sobbalzare gli spettatori sul divano: un tatuaggio misterioso in una zona decisamente intima, troppo intima per essere descritta in tv.

Leggi anche: Michele Morrone, il famoso attore rivela: “Ha ragione a metà, ecco perché”

Leggi anche: Michele Morrone, dopo “Belve” torna ad attaccare il cinema italiano: staffilata a Luca Marinelli

Un tatuaggio così segreto da non poterlo nominare

«Sì, è vero che ho questo tatuaggio in quelle zone, ma lei come lo sa? Non credo di averlo mai detto», ha dichiarato Michele Morrone, sorpreso (ma compiaciuto) dalla domanda tagliente di Francesca Fagnani. Il tono era serio ma l’argomento decisamente da fascia protetta. «È una cosa che ho fatto anni fa. Non è sbiadito, è ancora lì. Si tratta di un simbolo, ma non posso dire quale. Sono cose che in Rai non si possono dire. A dirla tutta, nemmeno altrove». E qui la Fagnani, regina del non detto, ha giocato di sponda. Ha provato a estorcere dettagli, ma l’attore si è trincerato dietro un sorrisetto furbo e un impenetrabile “non posso”. Apriti cielo: sui social si è scatenata la caccia al tatuaggio perduto.

Leggi anche: Record di ritiri a “L’Isola dei Famosi”: cosa c’è dietro la loro fuga

Leggi anche: “L’isola dei famosi”, un nuovo abbandono: la naufraga ha lasciato ufficialmente il gioco

Un’indagine… all’interno coscia di Michele Morrone

Mentre Morrone dribblava la domanda come un attaccante di Serie A, i fan più curiosi hanno iniziato a setacciare ogni suo scatto hot. Complice anche il nuovo libro fotografico firmato Dolce & Gabbana, in cui l’attore posa (quasi) come mamma l’ha fatto, qualcuno ha notato un dettaglio: un piccolo tatuaggio all’interno coscia, nascosto ma visibile in certe angolazioni. E cosa dice questa scritta audace? Pare proprio che le lettere siano “Fu*k E”. Ora, non proprio il tipo di contenuto che si cita in una conferenza stampa in Senato. Ma siamo onesti: Morrone ha costruito un’intera carriera sulla seduzione, e il mistero gli sta a pennello. Ma non è finita qui: nelle scorse ore è intervenuto l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha cercato di fare chiarezza sul tanto discusso tattoo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva