Strage sulla Statale, muoiono padre e figlia: una famiglia distrutta

Tragico incidente sulla statale nella serata di ieri, venerdì 1° agosto. Il drammatico impatto ha coinvolto almeno quattro veicoli: due auto, tra cui quella delle vittime, e due mezzi pesanti. Secondo le prime ricostruzioni, altre vetture sarebbero rimaste coinvolte nella carambola, trasformando il tratto stradale in un vero campo di rottami e lamiere contorte.

Tragico incidente a Caltagirone, 4 mezzi coinvolti

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio della Statale 417, nella zona di Caltagirone. L’accaduto si è verificato lungo un tratto di strada tristemente noto per la sua elevata pericolosità, la direttrice Catania-Gela. 4 mezzi in totale sono rimasti coinvolti nella tragica carambola.

I soccorsi sono stati tempestivi: sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Caltagirone, seguiti dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Calatino, Palagonia e Caltagirone. Diverse ambulanze del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti e si sono occupate della gestione di una situazione che, secondo quanto riferito dagli operatori, si presentava come “devastante”.

Le indagini sul sinistro

La Procura della Repubblica di Caltagirone ha immediatamente avviato un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto e ricostruire ogni dettaglio della dinamica dell’incidente. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi eseguiti sul posto per stabilire eventuali responsabilità.

La Statale 417 è spesso al centro dell’attenzione per la sua pericolosità, confermata dal numero crescente di incidenti avvenuti negli ultimi anni. Questo nuovo tragico evento riaccende il dibattito sulla necessità di interventi strutturali e di una maggiore vigilanza per prevenire ulteriori tragedie. Secondo i dati ufficiali, il tratto stradale tra Catania e Gela registra un alto indice di incidentalità, dovuto sia all’intenso traffico che alle condizioni non sempre ottimali del manto stradale. Le istituzioni locali hanno più volte richiesto investimenti per il miglioramento della sicurezza e l’installazione di sistemi di controllo della velocità. L’incidente di ieri, ha avuto un bilancio drammatico.

