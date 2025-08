Tensioni con Mattarella, Meloni è furiosa: cosa sta succedendo

La settimana politica si è chiusa con un intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tornata ad affrontare le crescenti tensioni con il Quirinale riguardo il decreto Sport. Dopo il rientro da Ancona, Meloni ha chiaramente espresso la necessità di evitare uno scontro istituzionale con il Presidente della Repubblica, dichiarando: “Non possiamo arrivare a uno scontro con il Colle”. Questa strategia è stata comunicata al ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva.

L’incontro tra Meloni e Ciriani

Pochi minuti dopo, la premier e Ciriani hanno abbandonato la sala per un rapido confronto riservato. Al termine di questo colloquio, è stata presa la decisione definitiva: eliminare ogni elemento controverso dal testo del provvedimento. La scelta ha suscitato un forte disappunto in Meloni, costretta a fronteggiare un ulteriore ostacolo in un periodo già caratterizzato da importanti sfide per il governo.

Dialogo tra le istituzioni

La questione si inserisce in una fase delicata per il quadro politico nazionale, in cui la gestione dei decreti legge rappresenta una vera e propria cartina di tornasole dei rapporti tra esecutivo e Presidenza della Repubblica. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle procedure di urgenza e sulle prerogative del Colle nel garantire il rispetto delle regole costituzionali.

Le tensioni si sono accentuate in seguito alla discussione parlamentare, con riflessi immediati anche all’interno dell’esecutivo. L’episodio ha messo in luce l’importanza di un coordinamento politico efficace e di un dialogo costante tra le istituzioni dello Stato.

