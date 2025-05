Terremoto, altra scossa poco fa: crolla edificio in Italia

Trema ancora l’Italia. Un nuovo, forte terremoto è stato avvertito nel pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio 2025, risvegliando paure mai sopite. Dopo la scossa, di magnitudo 4.4, che è stata avvertita distintamente dalla popolazione poco dopo mezzogiorno, è seguito un secondo sisma di magnitudo 3.5, che ha scatenato il timore di uno sciame sismico. Una terza scossa ha colpito l’aerea pochi minuti fa. Si segnalano evacuazioni di scuole ed edifici, crolli e trasporti sospesi: ecco cosa è successo.

Una scossa intensa e un boato che ha fatto tremare Napoli

Alle 12:00 in punto, la terra ha tremato sotto i piedi dei napoletani. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato una scossa di magnitudo 4.4, con ipocentro a 3 km di profondità nell’area dei Campi Flegrei, zona da anni monitorata per la sua elevata attività vulcanica e sismica. La popolazione ha subito capito la gravità della situazione. Migliaia di cittadini hanno preso d’assalto i social per raccontare quei secondi interminabili: “Scossa lunga e forte”, “Tremava tutto, anche le auto”, “Abbiamo sentito un boato”.

Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei oggi, crolla un edificio a Pozzuoli

Solo pochi minuti dopo, un secondo sisma, di magnitudo 3.5, ha colpito la stessa area, alimentando il timore che fosse l’inizio di uno sciame sismico. Gli esperti dell’INGV stanno analizzando l’evento per capire se si tratti di un episodio isolato o dell’inizio di una nuova fase di instabilità nell’area flegrea. Una nuova scossa si è verificata pochi minuti fa. Questi forti scosse hanno provocato seri danni.

