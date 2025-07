Terremoto, forte scossa di magnitudo 5

Una scossa di terremoto di magnitudo 5 ha fatto tremare l’isola di Creta, in Grecia, oggi, mercoledì 23 luglio, alle 15.26 ora italiana. Il movimento tellurico è stato registrato a una profondità di 20,9 chilometri dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, che ne ha confermato l’intensità e la localizzazione.

Il sisma è stato avvertito distintamente in molte zone dell’isola, provocando momenti di apprensione tra la popolazione, anche se al momento non si segnalano danni né vittime. Le autorità greche sono immediatamente intervenute per monitorare la situazione e invitare i residenti alla cautela, in attesa di eventuali scosse di assestamento.

Epicentro in mare aperto, tra Creta e il Peloponneso

Secondo quanto riferito dall’Istituto di Geodinamica di Atene, l’epicentro del terremoto si trova in mare, nei pressi della remota isola di Anticitera, un piccolo lembo di terra situato tra Creta e il Peloponneso. La posizione marina dell’epicentro ha contribuito a ridurre l’impatto nelle aree abitate, nonostante la forza della scossa.

La notizia ha immediatamente fatto il giro dei media locali e internazionali, rilanciata anche attraverso i social da chi ha avvertito nettamente il movimento del suolo, in particolare nelle zone costiere.

