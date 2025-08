Terremoto, forte scossa nel Paese e uffici chiusi per il caldo record: la situazione

Un nuovo evento sismico ha interessato il Paese, riportando alla luce la fragilità di territori già segnati da passati disastri naturali. Nonostante i progressi nelle tecnologie di rilevamento e nei sistemi di allerta precoce, la regione continua a essere esposta a rischi rilevanti legati ai movimenti tellurici. Ogni scossa richiama l’attenzione delle comunità locali e delle autorità, che restano costantemente vigili per prevenire conseguenze gravi.

Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 5.7 nella provincia di Kerman

Secondo quanto comunicato dal Centro di Sismologia Euromediterraneo (CSEM), la scossa di magnitudo 5.6 è stata rilevata alle 8:36 ora locale, con epicentro a circa 125 chilometri a est della città di Bam, nell’Iran meridionale. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri, un dato cruciale per comprendere l’intensità con cui il terremoto è stato percepito in superficie.

Le squadre di protezione civile e i servizi di emergenza sono stati attivati immediatamente in tutte le province interessate. Gli operatori stanno conducendo verifiche approfondite su edifici, infrastrutture e reti di comunicazione per accertare eventuali criticità. Sono stati inoltre predisposti piani di assistenza temporanea per le persone che hanno preferito trascorrere le ore successive all’aperto.

Interventi delle autorità e i danni del terremoto

Le prime informazioni riportano che non si registrano vittime né danni strutturali rilevanti, sebbene in numerosi centri abitati la popolazione abbia avvertito chiaramente la scossa. In particolare, alcuni residenti, soprattutto nelle aree rurali, sono usciti dalle abitazioni per sicurezza, temendo possibili crolli o repliche successive dell’evento principale.

Gli esperti di sismologia sottolineano come la regione sia frequentemente soggetta a terremoti di media intensità. Ogni evento con magnitudo superiore a 5 viene trattato con la massima attenzione, data la storia sismica del territorio e la vulnerabilità di molte strutture, soprattutto quelle più datate o costruite senza criteri antisismici.

