Terremoto in Italia all’alba: la zona colpita

In un’atmosfera di silenzio surreale, un boato improvviso ha infranto la quiete notturna. Un rumore sordo e un tremore deciso hanno scosso l’intera area, lasciando i residenti nel panico. Le tapparelle hanno subito vibrazioni intense, mentre i vetri delle finestre e i letti hanno oscillato. La rapidità dell’evento ha colto tutti di sorpresa, ma l’intensità è stata tale da svegliare anche i più profondamente addormentati.

Alcuni residenti, svegliati di soprassalto, hanno reagito istintivamente alzandosi dal letto. Alcuni hanno osservato il soffitto, mentre altri hanno acceso la luce, cercando di comprendere l’accaduto. In seguito, molti si sono diretti verso le scale e le finestre aperte, fino a ritrovarsi in strada. In pigiama e con voce sommessa, parte della comunità si è riversata all’esterno, ancora prima del sorgere del sole, con la paura che serpeggiava fra i vicoli ancora bui.

