Terremoto in Italia, violenta scossa avvertita in molte zone

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella mattinata di oggi, venerdì 18 luglio 2025 e ha generato preoccupazione tra la popolazione e riacceso l’attenzione sul fenomeno sismico nell’area. Le prime segnalazioni parlano di una scossa molto avvertita, tra onde sussultorie e ondulatorie. Ecco cosa è accaduto, dove è stato sentito di più e quali sono le reazioni delle autorità e dei cittadini.

Scossa improvvisa: Napoli si risveglia con il terremoto

Alle 9:14 di oggi, venerdì 18 luglio, una scossa di terremoto ha attraversato l’area metropolitana di Napoli, facendo tremare pareti e pavimenti e causando momenti di panico tra la popolazione. I primi dati diffusi dagli istituti specializzati, in attesa della conferma definitiva da parte dell’INGV, indicano una magnitudo 4.0, con epicentro localizzato nella zona di Dazio-Pozzuoli e un’ipocentro molto superficiale: solo 2,4 chilometri di profondità.

Scossa avvertita in diverse città

L’onda sismica si è propagata rapidamente, ed è stata percepita con chiarezza in molti quartieri di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrotta, da Soccavo al Vomero, fino ai Colli Aminei, Posillipo, Quarto e Pozzuoli. Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma in tanti si sono riversati per strada per precauzione, allarmati dall’intensità del sisma. Appena dopo la scossa, i social network si sono trasformati in un flusso ininterrotto di messaggi, racconti e domande.

