Terribile incidente, camion a fuoco sulla carreggiata: finisce in tragedia

C’è un’immagine che rimarrà impressa nella mente di chi sabato mattina si trovava a Crespellano, in provincia di Bologna: una colonna di fumo denso e nero che si alza minacciosa nel cielo, accompagnata da una serie di esplosioni che hanno fatto tremare i vetri delle case. Il silenzio del weekend è stato infranto da un boato devastante, preludio di una tragedia che ha segnato profondamente la comunità locale. Nessuno poteva immaginare, alle prime ore della mattina, che un normale transito stradale si sarebbe trasformato in un inferno di fuoco.

Il dramma in via Lunga: esplosione devastante dopo l’impatto

Erano le 9 circa quando un’autocisterna carica di Gpl, in transito su via Lunga, ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada proprio in prossimità del deposito di una società di logistica. L’impatto con il suolo ha innescato un’esplosione violentissima, seguita da altre deflagrazioni ravvicinate. Il camion è stato avvolto dalle fiamme in pochi secondi. L’autista, purtroppo, non ha avuto scampo. Il suo corpo è stato rinvenuto carbonizzato all’interno dell’abitacolo, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

Due persone anziane che si trovavano a bordo di un’auto coinvolta marginalmente nell’incidente sono rimaste ferite in modo lieve e sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118, giunti sul posto con più ambulanze. Trasportati in ospedale, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Vigili del Fuoco in azione: evitato un disastro ancora più grande

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate rapidamente, attivando tutte le procedure per contenere un incendio che, in pochi minuti, minacciava di propagarsi anche ai mezzi parcheggiati e alle strutture limitrofe. Il rischio di una catastrofe su larga scala è stato concreto per diversi minuti. Il deposito di logistica situato a pochi metri avrebbe potuto rappresentare un ulteriore punto critico, ma l’efficienza e la rapidità delle operazioni hanno evitato il peggio.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell’area, rimasta chiusa per diverse ore. La scena era surreale: l’asfalto squarciato, il camion in fiamme, detriti ovunque e l’odore pungente di gas e bruciato che aleggiava nell’aria.

