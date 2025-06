Tornado solleva una casa e la scaraventa a terra: immagini impressionanti (VIDEO)

Tornado solleva una casa e la scaraventa a terra: immagini impressionanti. Le riprese hanno cominciato a circolare poche ore dopo l’accaduto, tagliando in due il silenzio della rete con un boato di vento e lamiere. In un filmato impressionante, una casa viene sollevata dal terreno come fosse carta velina, e poi ricade rovinosamente su un fianco. Un video reale, verificato, che sembra uscito da una scena di un film catastrofico. Ma è tutto vero. E tutto è accaduto in pochi secondi.

La potenza del tornado

Non è solo un fenomeno meteorologico. È uno spettacolo crudele e affascinante della forza della natura, quella che si manifesta improvvisamente, con una brutalità che lascia storditi. Il vortice di vento, che ha travolto la zona nel tardo pomeriggio di mercoledì, ha lasciato dietro di sé una scia di panico e distruzione.

Nel video — autentico, verificato da Reuters — si vedono detriti trasportati dal vento, alberi piegati come stuzzicadenti e, in un momento tanto surreale quanto terrificante, una casa mobile che si solleva da terra, fluttua per qualche metro in aria e poi precipita, sbattendo violentemente a terra.

Immagini virali sui social

I video del tornado hanno fatto rapidamente il giro del web, rilanciati su piattaforme social e testate internazionali. L’effetto è stato dirompente: la scena, catturata con un telefono da una distanza di sicurezza, ha immediatamente fatto il pieno di visualizzazioni e commenti.

“È stato come vedere un aereo decollare dal nulla,” ha raccontato un testimone che si trovava a pochi isolati dal punto d’impatto. “Ho sentito un rumore crescente, poi un colpo secco. Quando ho guardato fuori dalla finestra, la casa stava volando.”

Non sono serviti molti secondi per rendersi conto che quello che stava accadendo era straordinario — nel senso letterale del termine. Un evento che la maggior parte delle persone spera di non dover mai vedere, e che invece qualcuno ha potuto documentare in diretta

