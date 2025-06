Tragedia in Italia, muore travolto dal treno: “Non c’è stato nulla da fare”. Una manciata di secondi, un rumore improvviso, poi il silenzio spezzato dalle sirene. Una giovane vita si è infranta sui binari della stazione di un piccolo comune dove un ragazzo di 19 anni è stato travolto e ucciso da un treno in corsa. Le circostanze dell’incidente restano ancora da chiarire, ma la tragedia ha lasciato dietro di sé sgomento e domande senza risposta.

Leggi anche: Mariano trovato senza vita in mare, è giallo a Cagliari: l’ipotesi sulla morte

Leggi anche: Contromano in autostrada, tragedia in Italia: ci sono morti e feriti

Tragedia in stazione: 19enne investito dal treno

Secondo le prime informazioni, il giovane potrebbe aver tentato di attraversare i binari, forse per raggiungere alcuni amici sull’altro lato della banchina. Un gesto imprudente, forse dettato dalla fretta o dalla disattenzione, che si è rivelato fatale. L’impatto è stato violentissimo: il corpo del ragazzo è rimasto incastrato sotto il convoglio. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, era ormai troppo tardi.

Leggi anche: Enorme frana in Italia, crolla la montagna: cos’è successo (VIDEO)

Leggi anche: Missili iraniani su Israele. Trump avverte Teheran: “Pronti a reagire con tutta la forza”

I soccorsi: un intervento tempestivo ma inutile

Alla stazione di, in pochissimi minuti, sono arrivati i mezzi dell’AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza): un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. L’allarme era scattato in codice rosso, segno di massima gravità. Ma ogni tentativo di salvare il ragazzo si è rivelato vano.

«Non c’era più nulla da fare», hanno riferito i sanitari intervenuti. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo del giovane da sotto il treno. I presenti, sconvolti, hanno assistito in silenzio a quella che si è trasformata in una lunga notte di dolore e accertamenti. Sul posto, la Polfer ha avviato le prime indagini per chiarire le responsabilità e la dinamica esatta dell’incidente.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva