Tragedia in strada, 55enne trovata senza vita: poi l’atroce scoperta

Una donna di 55 anni, Antonia Conti, è stata trovata morta nella mattinata di oggi, mercoledì 11 giugno 2025, a causa di un violento impatto con un’auto pirata. La tragica scoperta è avvenuta intorno alle 9 del mattino, quando il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita in strada, a poca distanza dalla sua abitazione. A darne notizia sono stati i primi soccorritori, arrivati sul posto insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri, che ora conducono le indagini. Cosa le è successo?

Nessun testimone e nessuna frenata: il mistero dell’impatto

La donna è stata trovata a Riccione, in viale Settembrini, all’incrocio con via Galliano, dove abitava. Gli inquirenti si trovano davanti a un caso ancora avvolto nell’incertezza. Nessun testimone oculare avrebbe assistito all’impatto e sull’asfalto non ci sarebbero segni di frenata, dettaglio che alimenta il sospetto di un investimento in un altro punto della città, fa sapere Il Resto del Carlino. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, infatti, è che la donna sia stata urtata altrove e, seppur gravemente ferita, abbia tentato di rientrare a piedi verso casa, crollando infine a pochi passi dall’ingresso della sua abitazione.

Sul posto è intervenuto anche il medico legale, chiamato a effettuare i primi accertamenti per stabilire l’esatta causa della morte e cercare di capire se vi siano elementi compatibili con una dinamica diversa da quella finora ipotizzata. I rilievi proseguiranno per tutta la giornata, anche attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

