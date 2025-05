Tragico ritrovamento in Italia, trovato corpo in un fiume: cosa si sa. La tranquilla mattina di questo 2 maggio si è trasformata in una scena da film noir quando alcuni passanti, percorrendo la banchina di un porto canale, hanno notato qualcosa di insolito affiorare tra le acque; il corpo senza vita di un uomo. I dettagli. (Continua a leggere dopo la foto…)

Giallo sul fiume: cadavere riemerge dalle acque, indagini in corso

Quello che inizialmente sembrava un oggetto alla deriva si è presto rivelato essere un cadavere di un uomo, trascinato lentamente dalla corrente. La chiamata d’emergenza è scattata immediatamente, e in pochi minuti sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato. (Continua a leggere dopo la foto…)

Identificazione in corso: il cadavere nel fiume è un uomo tra i 65 e i 70 anni

Recuperato dai soccorritori e adagiato sulla banchina, il corpo è stato trasferito all’obitorio, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo un primo esame visivo, la vittima sarebbe un uomo di età compresa tra i 65 e i 70 anni.

Le autorità sono al lavoro per risalire all’identità della persona, ancora sconosciuta. Non risultano al momento documenti né indizi evidenti, e nessuna denuncia di scomparsa compatibile è stata ancora confermata. Il pubblico ministero di turno, già informato dell’accaduto, potrebbe disporre a breve un’autopsia o un esame post mortem per chiarire l’esatta causa del decesso e il momento in cui è avvenuto.

